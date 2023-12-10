Культовую юбку-пачку из сериала «Секс в большом городе» выставили на аукцион

Юбку-пачку героини сериала «Секс в большом городе» выставили за 12 тыс. долларов

Культовую юбку-пачку героини Сары Джессики Паркер из сериала «Секс в большом городе» выставили на аукцион Julien's за 12 тысяч долларов. Это следует из карточки лота на сайте аукциона.

Торги пройдут 11 января 2024 года. Кроме предмета гардероба героини Кэрри Брэдшоу из заставки сериала, на аукционе планируют реализовать вещи Ким Кардашьян, Уитни Хьюстон, Одри Хепберн и принцессы Дианы.

Известно, что трехъярусная юбка-пачка из тюля была найдена костюмером героинь «Секса в большом городе» случайно и изначально стоила всего 5 долларов. Впоследствии она стала одним из самых узнаваемых предметов одежды Брэдшоу.

Ранее в Великобритании выставили на торги старинный набор охотника на вампиров.