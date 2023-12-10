Макрон пообещал поддержать Украину на фоне критики о коррупции в стране

Макрон пообещал поддержать Украину на фоне критики Орбана о коррупции в стране

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поддержать Украину на фоне критики о коррупции в стране. Об этом сообщает агентство AFP.

В телефонном разговоре политик заверил своего коллегу Владимира Зеленского в оказании содействия в открытых переговорах о присоединении Украины к Евросоюзу, которые пройдут в четверг и пятницу.

В то же время отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против вступления страны в членство. По его мнению, Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире.

Ранее стало известно, что альянс правящих в Венгрии партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) внес в парламент страны резолюцию против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

