Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 10 декабря 2023Мир

Макрон пообещал поддержать Украину на фоне критики о коррупции в стране

Макрон пообещал поддержать Украину на фоне критики Орбана о коррупции в стране

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поддержать Украину на фоне критики о коррупции в стране. Об этом сообщает агентство AFP.

В телефонном разговоре политик заверил своего коллегу Владимира Зеленского в оказании содействия в открытых переговорах о присоединении Украины к Евросоюзу, которые пройдут в четверг и пятницу.

В то же время отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против вступления страны в членство. По его мнению, Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире.

Ранее стало известно, что альянс правящих в Венгрии партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) внес в парламент страны резолюцию против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      СБУ ответила Илону Маску на вопрос об аресте американца. Миллиардер требовал объяснений от Зеленского

      Макрон пообещал поддержать Украину на фоне критики о коррупции в стране

      В Белом доме сообщили о заканчивающихся средствах на помощь Украине

      Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в Кубке мира

      Нобелевскую премию мира вручили находящейся в тюрьме иранской правозащитнице

      Зеленский посетил инаугурацию Милея и пожелал ему удивить мир

      В США назвали условие окончания конфликта России и Украины

      В российском регионе тигр растерзал собаку на глазах у хозяина

      Судью матча «Динамо» назвали свистуном

      В России ответили на обвинения Шольца в адрес Путина из-за цен на газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости