Вице-премьер Сербии заявил о намерении страны стать членом ЕС

Вице-премьер Сербии Вучевич заявил о намерении страны стать членом ЕС

Вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил о намерении страны стать членом Евросоюза (ЕС) и отсутствии планов присоединяться к санкционной политике против России. Его слова передает издание Politika.

«Сербия должна стать полноправным членом ЕС, потому что наши граждане от этого выиграют. Это наше стратегическое обязательство, и мы продолжим работать в этом направлении», — высказался Вучевич.

При этом политик подчеркнул, что Белград не намерен «отказываться от своей национальной ДНК». «Мы не вводили и не будем вводить санкции в отношении России. Мы будем поддерживать партнерские отношения с Пекином, а также с арабским миром, Индией, Африкой и обеими Америками», — высказался вице-премьер.

По словам Вучевича, Сербия намерена вести суверенную и многовекторную внешнюю политику. «Мы останемся нейтральными в отношении военных конфликтов, не вступим ни в один военный альянс, включая НАТО. Мы не будем принимать участие в этом новом мировом столкновении. Мы будем оберегать народ и продолжим укреплять нашу армию, чтобы она была готова защититься от любого потенциального агрессора», — заключил министр обороны.

Ранее сербский лидер Александар Вучич заявлял, что Сербия является единственной европейской страной, которая отказалась вводить санкции в отношении России. Он также выразил надежду, что Белград и дальше будет придерживаться своей нынешней политики по этому вопросу.