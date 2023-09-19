Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 19 сентября 2023Мир

Сербия заявила о нежелании вводить антироссийские санкции

Вучич: Сербия стала единственной страной в ЕС, отказавшейся от санкций против РФ
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербия является единственной европейской страной, которая отказалась вводить санкции в отношении России. Об этом заявил глава государства Александр Вучич, передает РИА Новости.

Он также выразил надежду на то, что Белград и дальше будет придерживаться своей нынешней политики по этому вопросу. «Я надеюсь, до сих пор конечно, я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций», — отметил Вучич.

Помимо этого, сербский лидер оценил позицию американского коллеги Джо Байдена, считающего Россию препятствием на пути к миру на Украине. По его словам, для Сербии это очень трудный и тяжелый вопрос.

Ранее Вучич заявил, что Сербию невозможно вынудить присоединиться к антироссийским санкциям или отказаться от них. Он подчеркнул, что государство самостоятельно принимает решения о введении ограничений.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Протестующие в Ереване заблокировали российское посольство

    Юран нецензурно оценил судейство в матче против «Спартака»

    Эрдоган заявил о поддержке военной операции Азербайджана в Карабахе

    Пассажир справил нужду в метро и попал на видео

    Посольство России потребовало от Еревана восстановить нормальную работу

    В Госдуме обвинили Зеленского во лжи во время выступления на ГА ООН

    Баку пригласил армян Карабаха на переговоры в Евлах

    В Белгородской области сбили беспилотник

    В Госдуме назвали речь Зеленского в ООН позором

    Минобороны Азербайджана заявило о контакте с миротворцами из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости