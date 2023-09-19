Сербия заявила о нежелании вводить антироссийские санкции

Вучич: Сербия стала единственной страной в ЕС, отказавшейся от санкций против РФ

Сербия является единственной европейской страной, которая отказалась вводить санкции в отношении России. Об этом заявил глава государства Александр Вучич, передает РИА Новости.

Он также выразил надежду на то, что Белград и дальше будет придерживаться своей нынешней политики по этому вопросу. «Я надеюсь, до сих пор конечно, я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций», — отметил Вучич.

Помимо этого, сербский лидер оценил позицию американского коллеги Джо Байдена, считающего Россию препятствием на пути к миру на Украине. По его словам, для Сербии это очень трудный и тяжелый вопрос.

Ранее Вучич заявил, что Сербию невозможно вынудить присоединиться к антироссийским санкциям или отказаться от них. Он подчеркнул, что государство самостоятельно принимает решения о введении ограничений.