Вучич высказался о давлении по вопросу санкций против России

Вучич: Сербия не подвергнется внешнему давлению по вопросу санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна самостоятельна в проведении политики и решение о присоединении или отказе к санкциям против России не может быть навязано извне. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Таким образом Вучич прокомментировал заявления премьера непризнанного Косово Альбина Курти о том, Сербию и Россию невозможно без кнута оторвать друг от друга.

«Мне интересно, как некоторым приходит в голову, что они имеют право просить каких-то третьих лиц применить кнут по отношению к суверенной стране, особенно когда вы нарушаете Устав ООН и нарушаете территориальную целостность страны», — подчеркнул он.