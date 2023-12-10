Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:49, 10 декабря 2023Среда обитания

Москвичам пообещали почти месячную норму осадков за неделю

Синоптик «Фобос»: на следующей неделе в Москве выпадет до 50-55 мм осадков

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

На следующей неделе в Москве выпадет почти месячная норма осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, грядущая неделя в Центральной России отличится необычайно затяжными снегопадами и повышением температуры до соответствующей середине декабря климатической нормы.

«Осадки, за исключением пятницы, не будут носить экстремальный характер, но накопительный эффект к концу семидневки впечатлит. До воскресенья включительно, например, в Москве в осадкомеры, в переводе на воду, попадет до 50-55 миллиметров», — заявил синоптик.

Тишковец уточнил, что в пятницу средиземноморский циклон принесет в столицу до 19-24 миллиметров осадков, что будет равняться примерно 40 процентам от всего месячного объема. Он также добавил, что снегопады закончатся только к воскресенью.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что в декабре Москву ожидают новые рекорды по снежному покрову.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Совсем оборзели?» Путин резко высказался о решении Украины по русской нации

      Путин высказался о грамотных действиях Российской армии

      Georgian Airways запустила первые рейсы между Петербургом и Тбилиси

      В Сербии отказались рвать партнерские отношения с Россией

      Путин объяснил отсутствие будущего у Украины

      В Госдуме заявили об активизации спецслужб НАТО перед выборами в России

      Стало известно о соглашении ПСЖ и «Реала» по Мбаппе

      Россия ударила по месту сбора командиров «Катрана» и «Омахи» ВСУ

      В Испании задержали ответственного за более чем 300 кибератак хакера

      В Москве овчарка вытащила из коляски спящего младенца и попыталась загрызть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости