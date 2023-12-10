Москвичам пообещали почти месячную норму осадков за неделю

Синоптик «Фобос»: на следующей неделе в Москве выпадет до 50-55 мм осадков

На следующей неделе в Москве выпадет почти месячная норма осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, грядущая неделя в Центральной России отличится необычайно затяжными снегопадами и повышением температуры до соответствующей середине декабря климатической нормы.

«Осадки, за исключением пятницы, не будут носить экстремальный характер, но накопительный эффект к концу семидневки впечатлит. До воскресенья включительно, например, в Москве в осадкомеры, в переводе на воду, попадет до 50-55 миллиметров», — заявил синоптик.

Тишковец уточнил, что в пятницу средиземноморский циклон принесет в столицу до 19-24 миллиметров осадков, что будет равняться примерно 40 процентам от всего месячного объема. Он также добавил, что снегопады закончатся только к воскресенью.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что в декабре Москву ожидают новые рекорды по снежному покрову.