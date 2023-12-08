Москвичам пообещали огромные сугробы

В Москве в декабре ожидаются новые рекорды по снежному покрову

В декабре Москву ожидают новые рекорды по снежному покрову. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В ближайшие выходные 9 и 10 декабря в Москве и Подмосковье будет минус 10-14 градусов, но уже в начале следующей недели температура будет постепенно приходить в норму, а морозы начнут покидать столичный регион. Осадки при этом продолжатся, рассказал синоптик.

Ранее синоптики Гидрометцентра предсказывали аномально холодную погоду в Москве. Ожидалось, что в ближайшее время отклонение от нормы составит 10-12 градусов. Позже Александр Шувалов заявил, что похолодание до минус 20-25 градусов Цельсия миновало. Он отметил, что на предстоящей неделе температура будет постепенно повышаться, при этом ожидается прирост снежного покрова на пять сантиметров.

