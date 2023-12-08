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13:04, 8 декабря 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Шувалов: в Москве на выходных ожидаются снегопад и потепление

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве в выходные ожидается снегопад, из-за которого снежный покров может прибавить до пяти сантиметров. Об этом «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Резкое похолодание до минус 20-25 градусов Цельсия, которое грозило центральным областям России, миновало, рассказал синоптик. Холодная ночь ожидается с субботы, 9 декабря, на воскресенье, 10 декабря, при этом температура не достигнет вышеуказанных значений — ожидается минус 13-18 градусов. Причина этого — в облачности, которая обеспечивала тепло и не давала температуре опуститься до 20-25 градусов ниже нуля.

В субботу днем прогнозируется от минус 13 до минус 15 градусов, в воскресенье ожидается от минус 11 до минус 13. Затем температура будет постепенно повышаться, а к середине недели практически достигнет нормы.

Циклон из Турции принесет в столицу умеренный снегопад — он будет идти с утра субботы и большую часть дня в воскресенье.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщали, что в ближайшее время в Москве и области среднесуточная температура опустится на 10-12 градусов ниже нормы.

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      Мария Черкасова
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