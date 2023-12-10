Немецкому политику принесли пиво во время дебатов в парламенте

Немецкому политику Рюльке принесли пиво во время дебатов в парламенте

Немецкому политику Хансу-Ульриху Рюльке принесли пиво во время дебатов в парламенте. Об этом сообщает Bild.

Известно, что в зал зашел неизвестный человек и поставил на его стол стакан с алкогольным напитком. При этом председатель парламента сделала замечание. Она заявила, что еда и напитки запрещено проносить в зал.

Позже чиновник объяснил, что заключил спор с министром жилищного строительства. По его словам, по правилам пари он должен был упомянуть в своей речи «гостиничный номер 510». «Долги по спору — это долги чести», — с иронией высказался Рюльке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон залпом выпил бутылку пива и попал на видео. На кадрах видно, как французский лидер подносит к губам открытую бутылку и выпивает ее до дна под восторженные крики окружающих.