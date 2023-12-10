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23:33, 10 декабря 2023Мир

Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

Саудовский принц Аль-Фейсал прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию является доказательством того, что между двумя странами сформированы прочные и доверительные взаимоотношения. Об этом рассказал председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал, пишет РИА Новости.

«Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи свидетельствуют о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться», — уточнил принц.

Аль-Фейсал также подчеркнул, что позиции России совпадают с позицией Саудовской Аравии. В частности, в вопросе подхода к решению некоторых международных проблем.

«У нас общие подходы к вопросу об урегулировании ситуации в секторе Газа, о немедленном прекращении бомбардировок Израилем палестинских территорий», — заявил принц.

6 декабря президент Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. На всем протяжении полета из России в Абу-Даби борт с Владимиром Путиным сопровождали истребители Су-35.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что экономическое партнерство РФ с ОАЭ и Саудовской Аравией в настоящее время не может быть полностью публичным. По его словам, в современных реалиях нужно соблюдать «определенный режим дискретности».

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      Марина Совина
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