Песков рассказал об особенностях сотрудничества с ОАЭ и Саудовской Аравией

Песков заявил, что сотрудничество России с ОАЭ не может быть полностью публичным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что экономическое сотрудничество России с ОАЭ и Саудовской Аравией сейчас не может быть полностью публичным. Об особенностях сотрудничества со странами-партнерами он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», доступной на платформе «Смотрим».

«Экономическое сотрудничество, при всей заинтересованности, не может сейчас быть полностью публичным, потому что огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на нас, на наших партнеров», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что в современных реалиях нужно соблюдать «определенный режим дискретности». «Наверное, это является залогом того, что мы будем дальше все наше сотрудничество расширять», — заключил он.

6 декабря президент России Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. На всем протяжении полета из России в Абу-Даби борт с Владимиром Путиным сопровождали истребители Су-35.