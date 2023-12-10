В Кремле объяснили сопровождение самолета Путина истребителями

Песков объяснил сопровождение борта Путина истребителями демонстрацией техники

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что сопровождение самолета президента России Владимира Путина истребителями Су-35 во время его визитов в ОАЭ и в Саудовскую Аравию связано, помимо обеспечения безопасности российского лидера, с демонстрацией техники. Его слова приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

Песков заявил, что самолет президента пролетал через неспокойные точки, поэтому сопровождение борта связано в первую очередь с обеспечением безопасности российского лидера.

«Если абстрагироваться от основной задачи, то можно еще добавить, что демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — сказал представитель Кремля.

6 декабря Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. На всем протяжении полета из России в Абу-Даби борт с Владимиром Путиным сопровождали истребители Су-35.