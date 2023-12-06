Путин приехал в президентский дворец в ОАЭ. Его сопровождали истребители, а встречали триколором в небе и залпами пушек

Песков: борт Путина до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя Су-35С ВКС РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где у него проходят переговоры Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. При перелете в Абу-Даби на протяжении всего пути российского лидера сопровождали истребители Су-35С. Для этого они получили спецразрешения от нескольких государств.

Истребители ВКС России несли штатное вооружение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что главу государства сопровождали четыре истребителя Су-35С ВКС России. Они несли штатное вооружение различного класса. Истребители взлетали с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях: при сильном дожде и порывистом ветре.

«Летчики первого класса пилотировали эти истребители. От государств, над территорией которых осуществлялся пролет, были получены специальные пролетные разрешения для авиационного сопровождения президентского самолета. Мы признательны этим государствам за сотрудничество», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что истребители Су-35 хорошо известны в регионе и самих ОАЭ, к ним проявляют большой интерес.

Самолеты в ОАЭ окрасили небо в цвета российского флага в честь приезда Путина

В честь прибытия президента России самолеты окрасили небо в цвета триколора. По пути следования автомобилей российской делегации стояли кони и верблюды со всадниками, были также вывешены флаги России и ОАЭ. Во время проезда автомобилей звучали залпы из пушек, а у президентского дворца Каср Аль-Ватан играл российский гимн.

Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (слева направо) во время российско-эмиратских переговоров во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби. . Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Путина во дворце встретил Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, он назвал российского лидера дорогим другом и отметил, что его страна — крупнейший торговый партнер России на Ближнем Востоке и странах Залива.

Президент России в свою очередь заявил, что отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Путин посетил ОАЭ впервые с 2019 года

Визит Путина в ОАЭ был анонсирован 5 декабря. Пресс-секретарь главы государства заявлял, что на повестке дня будут вопросы, связанные с нефтяным рынком. Кроме того, добавил Песков, будут обсуждаться вопросы международной и региональной повестки, в том числе палестино-израильский конфликт.

В последний раз Путин посещал ОАЭ в 2019 году. Тогда он подарил принцу Абу-Даби белого кречета. В качестве ответного подарка принц Абу-Дади вручил Путину макет дворца Каср аль-Хосн.