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14:14, 5 декабря 2023Экономика

Песков раскрыл детали визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Песков заявил, что для Путина обсуждения по нефти всегда на повестке дня

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Детали предстоящего визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) раскрыл в беседе с журналистами во вторник, 5 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что на повестке дня будут вопросы, связанные с нефтяным рынком, передает его слова ТАСС.

«Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой [нефтяной] области всегда на повестке дня», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, добавил Песков, будут обсуждаться вопросы международной и региональной повестки, в том числе палестино-израильский конфликт.

Ранее Песков заявил, что объединение ОПЕК+ создает условия для поддержания сбалансированных цен на нефть, поэтому Россия продолжит работу в этом формате.

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      Анастасия Алимпиева
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