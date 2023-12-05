Песков раскрыл детали визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Песков заявил, что для Путина обсуждения по нефти всегда на повестке дня

Детали предстоящего визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) раскрыл в беседе с журналистами во вторник, 5 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что на повестке дня будут вопросы, связанные с нефтяным рынком, передает его слова ТАСС.

«Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой [нефтяной] области всегда на повестке дня», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, добавил Песков, будут обсуждаться вопросы международной и региональной повестки, в том числе палестино-израильский конфликт.

Ранее Песков заявил, что объединение ОПЕК+ создает условия для поддержания сбалансированных цен на нефть, поэтому Россия продолжит работу в этом формате.