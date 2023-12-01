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13:51, 1 декабря 2023Экономика

Песков оценил роль ОПЕК+ в удержании цен на нефть

Песков заявил о важной роли ОПЕК+ в поддержании сбалансированных цен на нефть
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Объединение ОПЕК+ создает условия для поддержания сбалансированных цен на нефть, поэтому Россия продолжит работу в этом формате. Таким образом итоги министерского саммита объединения в Вене оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, действия ОПЕК+ стабилизируют энергетические рынки, в чем заинтересована Россия, являющаяся крупным поставщиком энергоресурсов.

Результатом саммита, который в последний момент был перенесен с 26-го на 30 ноября, стала договоренность о продолжении сокращения добычи нефти. Однако в отличие от предыдущих встреч участники не представили совместного итогового заявления, каждая страна должна самостоятельно сообщить о своей квоте.

Такой результат участники рынка восприняли как свидетельство серьезных проблем в ОПЕК+, в результате чего стоимость нефти резко снизилась. По состоянию на день 1 декабря баррель Brent торгуется на уровне 81 доллара, хотя в прошлые сутки цена превышала 84 доллара.

Также свое несогласие с итоговым решением высказал представитель Анголы. Африканская республика отказалась согласовать предложенную ей квоту в 1,1 миллиона баррелей в сутки, заявив, что с 2024 года начнет добывать больше. Если на страну будет оказываться давление, Ангола задумается о выходе из ОПЕК.

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      Платон Щукин
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