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12:56, 10 декабря 2023Россия

Сириец заключил контракт с Минобороны России, был признан негодным и сбежал

В Карелии из больницы сбежал сириец, подлежащий депортации

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Карелии разыскивают подлежащего депортации 40-летнего сирийца Бахаа Халиля, который сбежал из больницы после выздоровления от COVID-19. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в конце ноября Сегежский городской суд постановил выдворить мужчину из России, однако сириец подписал контракт с Минобороны России, и решение отменили. В ходе медосмотра в Петрозаводском военном гарнизоне иностранца признали негодным. Также у него выявили коронавирус.

В результате сирийца поместили в местную больницу. Кроме того, Верховный суд Республики Карелия принял новое решение о выдворении иностранца. Когда за выздоровевшим Халилем прибыли полицейские, то оказалось, что он вышел из больницы и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее участвовавший в спецоперации боец частной военной компании «Вагнер» Александр Бабков из Ташкента, которому грозит срок в узбекской тюрьме, подал в МВД Свердловской области заявление о временном убежище в России. По словам мужчины, во время службы в зоне спецоперации он изъявил желание получить российское гражданство и подал все необходимые для этого документы, однако в боевых условиях они были утеряны, а военного вызвали в Федеральную миграционную службу.

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      Константин Лысяков
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