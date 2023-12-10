Президент Аргентины исполнил с толпой сторонников песню известной рок-группы

Президент Аргентины Милей исполнил со сторонниками песню рок-группы La Renga

Президент Аргентины Хавьер Милей вышел на балкон президентского дворца и исполнил вместе с толпой сторонников отрывок из песни рок-группы La Renga. Инцидент попал в официальную трансляцию.

Во время избирательной кампании политик часто исполнял перед народом песню аргентинской рок-группы, которая начинается фразой: «Привет всем! Я лев — зверь, рычащий посреди проспекта». Однако Милей поменял текст песни на свой лад: он обещал «сожрать политическую касту Аргентины».

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Инаугурация прошла в здании конгресса. Милей принес присягу перед парламентариями, после чего обратится с речью к гражданам. Сообщается, что у конгресса собралось много сторонников президента, некоторые заняли места ближе к трибуне еще с ночи.