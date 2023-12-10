Пропавшее в отеле кольцо за 74 миллиона рублей нашли в неожиданном месте

Пропавшее в парижском отеле кольцо за 74 миллиона рублей нашли в пылесосе

Во Франции полиция нашла бриллиантовое кольцо в неожиданном месте. Об этом сообщает издание Parisien.

Отмечается, что гостья парижского отеля Ritz не обнаружила по возвращении с шопинга оставленное на тумбочке ювелирное изделие, стоимость которого составляет 750 тысяч евро (около 74 миллионов рублей по нынешнему курсу). В связи с этим предпринимательница из Малайзии обратилась за помощью в комиссариат полиции.

«Благодаря тщательной работе служб безопасности кольцо, пропавшее в пятницу, было обнаружено в пылевом мешке пылесоса», — рассказали журналистам издания представители отеля.

В сентябре сообщалось, что кладоискатель в ирландском городе Дандолк помог мужчине найти потерянное в море обручальное кольцо. Пэт Коберн и его жена Кейт отдыхали на популярном пляже вместе с семилетней внучкой Хейзел. Во время купания с пальца ирландца соскользнуло кольцо, а его пропажа была обнаружена только по пути домой.