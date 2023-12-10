Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:27, 10 декабря 2023Из жизни

Пропавшее в отеле кольцо за 74 миллиона рублей нашли в неожиданном месте

Пропавшее в парижском отеле кольцо за 74 миллиона рублей нашли в пылесосе

Фото: Michel Euler / AP

Во Франции полиция нашла бриллиантовое кольцо в неожиданном месте. Об этом сообщает издание Parisien.

Отмечается, что гостья парижского отеля Ritz не обнаружила по возвращении с шопинга оставленное на тумбочке ювелирное изделие, стоимость которого составляет 750 тысяч евро (около 74 миллионов рублей по нынешнему курсу). В связи с этим предпринимательница из Малайзии обратилась за помощью в комиссариат полиции.

«Благодаря тщательной работе служб безопасности кольцо, пропавшее в пятницу, было обнаружено в пылевом мешке пылесоса», — рассказали журналистам издания представители отеля.

В сентябре сообщалось, что кладоискатель в ирландском городе Дандолк помог мужчине найти потерянное в море обручальное кольцо. Пэт Коберн и его жена Кейт отдыхали на популярном пляже вместе с семилетней внучкой Хейзел. Во время купания с пальца ирландца соскользнуло кольцо, а его пропажа была обнаружена только по пути домой.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Израиля прервал заседание из-за разговора с Путиным. Почему он оказался недоволен позицией России?

      Милей заявил о критической ситуации в Аргентине

      Сотрудники барбершопа и охранники московского ТЦ устроили поножовщину

      Турагент собрала с москвичей более 1,5 миллиона рублей за путевки и скрылась

      Над Марьинкой подняли российский флаг

      Представители Михалкова отреагировали на сообщения об аресте счетов его компании

      Немецкому политику принесли пиво во время дебатов в парламенте

      «Оренбург» вырвал ничью у аутсайдера РПЛ

      Украинских военных предупредили о жесткости российской обороны

      В США заявили о вербовке Украиной иностранных наемников из-за огромных потерь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости