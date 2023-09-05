Кладоискатель помог мужчине найти потерянное в море кольцо

Ирландец нашел потерянное в море кольцо благодаря кладоискателю

Кладоискатель в ирландском городе Дандолк помог мужчине найти потерянное в море обручальное кольцо. Об этом сообщает The Irish Mirror.

Пэт Коберн и его жена Кейт отдыхали на популярном пляже вместе с семилетней внучкой Хейзел. Во время купания с пальца ирландца соскользнуло обручальное кольцо. Мужчина рассказал, что он и его жена по очереди заходили в море с внучкой, и предположил, что его палец сузился из-за холодной воды.

Коберн заметил пропажу только по пути домой. Его жена разместила в соцсетях просьбу о помощи, на которую откликнулся владелец металлоискателя Алан Флад.

Кладоискатель сумел обнаружить украшение и приехал к дому Кобернов, чтобы вернуть его. Во время поисков мужчина нашел еще одно кольцо, которое он тоже намерен вернуть хозяину. «Найти два кольца и вернуть их владельцам — это отличный результат», — подчеркнул Флад. Он отметил, что занимается кладоискательством уже десять лет.

Ранее сообщалось, что группа друзей ныряла у скал на берегу озера в США и обнаружила подводный клад со зловещим содержимым. Друзья пытались помочь подруге найти упавшее в воду кольцо и обнаружили металлический короб со старыми монетами и пистолетом.

