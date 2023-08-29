Мужчина нырнул за потерянным кольцом и нашел зловещий клад

Тиктокер из США нырнул в озеро и нашел клад с пистолетом

Группа друзей ныряла у скал на берегу озера в США и обнаружила подводный клад со зловещим содержимым. Об этом сообщает The U.S. Sun.

Тиктокер Колти, публикующий видео под ником coltyyandcombo, купался, когда одна из его подруг уронила в воду кольцо. Колти и его друг Остин решили нырнуть поглубже и найти потерянное украшение.

Свои поиски они сняли на видео, чтобы позже поделиться произошедшим с подписчиками. Мужчины потратили на поиски около получаса, однако вместо кольца нашли кое-что другое. Колти обнаружил на дне проржавевший металлический короб и с третьего раза смог поднять его на поверхность. Друзья привезли находку домой и при помощи плотницких инструментов сумели открыть короб. Внутри оказались старые монеты и пистолет.

Ролик о зловещем кладе набрал 6,3 миллиона просмотров и около 160 тысяч лайков. Заинтригованные пользователи поделились своими теориями о происхождении короба и его содержимого в комментариях. Часть комментаторов интересовалась тем, насколько старые монеты и откуда они. Другие писали о пистолете и предполагали, что он оказался в озере, потому что с его помощью кто-то совершил преступление и решил избавиться от улик.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел 570 древних пенни стоимостью 200 тысяч фунтов стерлингов (20,3 миллиона рублей). Кладоискатель-любитель обнаружил клад недалеко от города Чиппенхем, графство Уилтшир, однако отказался назвать точное место.