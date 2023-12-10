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19:57, 10 декабря 2023Бывший СССР

В США назвали условие окончания конфликта России и Украины

Сенатор Вэнс заявил, что Украине придется уступить часть территорий России

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty* / Reuters

Украине придется уступить часть территорий России для завершения конфликта. Такое условие окончания боевых действий назвал американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN.

«В интересах США признать, что Украине придется уступить часть территории России, и нам нужно завершить военные действия», — высказался Вэнс.

Сенатор также выступил против финансовой поддержки Киева со стороны США, подчеркнув, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Вэнс усомнился в том, что украинской армии может помочь дополнительное финансирование от Вашингтона, так как предыдущие пакеты помощи не способствовали окончанию боевых действий.

«По вопросу Украины все знают, что это должно будет закончиться переговорами. Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию к границе 1991 года, абсурдна, никто в это не верил», — заключил Вэнс.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Россией. Данилов отметил, что подобная тенденция связана со страхом некоторых союзников Киева перед Россией.

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      Олег Давыдов
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