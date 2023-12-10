В Испании задержали ответственного за более чем 300 кибератак хакера
Национальная полиция Испании задержала одного из лидеров хакерской группировки Kelvin Security, которая, предположительно, могла быть ответственна за более чем 300 кибератак в более чем 90 странах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз испанских правоохранительных органов.
Полиция задержала в Аликанте гражданина Венесуэлы за связи с хакерской группой Kelvin Security, которая ответственна за сотни атак на учреждения и компании по всему миру. Отмечается, что подозреваемый отвечал в группировке за отмывание денег, вырученных от преступной деятельности.
Расследование началось в декабре 2021 года, когда полиция узнала о кибератаках на компьютерные системы мэрии Хетафе и Камаса. Вскоре полиция выяснила, что за взломами стояла группа хакеров Kelvin Security, которая находила слабые места в интернет-страницах, программном обеспечении и серверах организаций и компаний для получения данных. Kelvin Security занималась нелегальной продажей полученной информации. За последние три года она осуществила свыше 300 кибератак.
Ранее в Томске сотрудники ФСБ задержали российского хакера, который совершал атаки на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах силовых структур Украины.