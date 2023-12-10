В Испании задержали ответственного за более чем 300 кибератак хакера

Национальная полиция Испании задержала хакера из группировки Kelvin Security

Национальная полиция Испании задержала одного из лидеров хакерской группировки Kelvin Security, которая, предположительно, могла быть ответственна за более чем 300 кибератак в более чем 90 странах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз испанских правоохранительных органов.

Полиция задержала в Аликанте гражданина Венесуэлы за связи с хакерской группой Kelvin Security, которая ответственна за сотни атак на учреждения и компании по всему миру. Отмечается, что подозреваемый отвечал в группировке за отмывание денег, вырученных от преступной деятельности.

Расследование началось в декабре 2021 года, когда полиция узнала о кибератаках на компьютерные системы мэрии Хетафе и Камаса. Вскоре полиция выяснила, что за взломами стояла группа хакеров Kelvin Security, которая находила слабые места в интернет-страницах, программном обеспечении и серверах организаций и компаний для получения данных. Kelvin Security занималась нелегальной продажей полученной информации. За последние три года она осуществила свыше 300 кибератак.

Ранее в Томске сотрудники ФСБ задержали российского хакера, который совершал атаки на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах силовых структур Украины.