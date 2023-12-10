Производитель боеприпасов Vista Outdoor заявил о глобальном дефиците пороха

Стало известно о глобальном дефиците пороха. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на управляющую компанию многих предприятий по производству огнестрельного оружия Vista Outdoor.

Представители пресс-службы заявили, что в ближайшее время существенно поднимутся цены на боеприпасы. Вице-президент по продажам Sporting Products Бретт Нельсон пояснил, что этому способствуют военные конфликты, которые сейчас происходят в мире.

«Наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха, и, таким образом, существенно увеличили наши цены», — заявил бизнесмен.

Ранее в США рассказали об истощении запасов снарядов из-за Украины и Израиля.