Суд в Германии разрешил экстрадировать лишившего жизни транс-мужчину россиянина

Bild: суд в ФРГ разрешил экстрадировать в Россию чеченца, убившего транс-мужчину

Суд в Германии постановил экстрадировать 21-летнего уроженца Чечни, который в марте был осужден за избиение транс-мужчины, повлекшее за собой его уход из жизни. Об этом сообщает Bild.

По данным следствия, в августе 2022 года во время гей-парада в Мюнстере осужденный, ранее занимавшийся боксом, дважды ударил по голове транс-мужчину, который хотел защитить от его оскорблений и домогательств несколько транс-женщин. После избиения потерпевший упал на асфальт, получив черепно-мозговую травму. Его повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Во время экспертизы специалисты пришли к выводу, что нападавший сам является латентным геем. В марте суд Германии приговорил его к пяти годам тюрьмы. Окончательное решение о депортации осужденного будет зависеть от позиции миграционных властей.

Ранее Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его на территории страны.