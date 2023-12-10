Турагент собрала с москвичей более 1,5 миллиона рублей за путевки и скрылась

В Москве турагент скрылась с деньгами клиентов за путевки на Сейшелы

В Москве турагент собрала с клиентов более 1,5 миллиона рублей за новогодние путевки на Сейшельские острова и скрылась. Об этом сообщил Telegram-канал Shot Проверка.

По информации издания, об агенте Марии Шевчук, предлагающей путевки на даты с 30 декабря по 8 января по ценам двухлетней давности со скидками, ее будущим жертвам рассказали знакомые. На данный момент в полицию обратились уже несколько групп обманутых клиентов. Общее число пострадавших составляет около 30 человек.

Шевчук обещала туры на Сейшелы по средней стоимости от 100 тысяч до 220 тысяч рублей на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле. При этом реальные цены на такие путевки начинаются от 500 тысяч рублей. Такие скидки турагент объяснила тем, что путевки ранее уже были оплачены крупной компанией, однако ее сотрудники отказались лететь.

Как выяснил канал, большинство обманутых туристов перевели предоплату по номеру телефона, а одна из жертв мошенницы рассчиталась наличными в кафе. После этого Шевчук перестала выходить на связь. Ущерб, причиненный пострадавшим, пока подсчитывается. На данный момент эта сумма составляет порядка 1,5 миллиона рублей.

Ранее туроператоры в Турции предупредили иностранцев, в том числе россиян, о главных способах обмана отдыхающих на курортах страны. Как стало известно, путешественники часто попадаются в ловушку у банкоматов, когда аферисты подходят к ним, чтобы предложить помощь. Злоумышленники используют специально установленные в банкомат устройства и копируют данные карт. Кроме того, у туристов часто пропадают личные вещи в кафе и ресторанах.