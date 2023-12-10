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18:38, 10 декабря 2023Интернет и СМИ

Украинских военных предупредили о жесткости российской обороны

Forbes: ВС РФ укрепили оборону в зоне СВО до заморозков
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: РИА Новости

При попытке нового наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с еще более жестким сопротивлением со стороны российских военных. Об этом обозреватель Дэвид Экс сообщает в статье для журнала Forbes.

Он напомнил, что во время прошлого контрнаступления ВСУ установленные российской армией минные поля оказались гораздо большим препятствием для быстрого продвижения украинских войск, чем предполагалось изначально. Журналист также предупредил, что к настоящему времени для бойцов ВСУ могли подготовить еще больше препятствий, причем еще до того, как земля начала замерзать. «Во второй раз это может оказаться еще сложнее», — допустил Экс.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов сообщала, что в США сомневаются в готовности украинской армии к проведению нового контрнаступления до 2025 года. Среди основных причин были названы провал предыдущего контрнаступления, укрепление российской обороны, а также разлад внутри США по поддержке Украины и переключение внимания Вашингтона на конфликт Израиля и ХАМАС.

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