В США усомнились в готовности ВСУ провести новое контрнаступление до 2025 года

WSJ: Киев, возможно, не будет проводить контрнаступлений до 2025 года

В США усомнились в готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести новое контрнаступление до 2025 года. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военных экспертов.

«Западные дипломаты и военные стратеги говорят, что истощенной Украине нужно время для восстановления и что она, возможно, не сумеет организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года», — отмечается в материале издания.

Среди основных факторов авторы отметили провал прежнего контрнаступления ВСУ, укрепление российской линии обороны, а также разлад внутри США по поддержке Украине и переключение внимания на конфликт Израиля и ХАМАС.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. Он также сообщил о критическом моменте в финансовой поддержке ВСУ. По его словам, в настоящее время у американского руководства нет прежней гибкости для финансирования украинской армии.