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17:21, 10 декабря 2023Бывший СССР

В Эстонии посетовали на сложность в сохранении единства ЕС

Премьер Эстонии Каллас: единство ЕС все сложнее сохранить

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Единство Европейского союза (ЕС) становится все сложнее сохранить. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью немецкому телеканалу ZDF в преддверии саммита, где будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС.

Она заявила, что ей, как и другим европейским политикам, не удалось переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступающего против присоединения Украины к Евросоюзу.

«Наше европейское единство ставилось под вопрос с начала войны, но раньше мы были в состоянии защитить наше единство. И все же ясно, что со временем это будет все сложнее», — добавила Каллас.

Ранее издание Politico сообщало о назревающем в ЕС политическом кризисе, связанном с поддержкой Орбаном тесных связей с Россией и его выступлением против принятия бюджета Евросоюза и членства Украины в сообществе.

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      Виктория Кондратьева
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