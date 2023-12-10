В Эстонии посетовали на сложность в сохранении единства ЕС

Премьер Эстонии Каллас: единство ЕС все сложнее сохранить

Единство Европейского союза (ЕС) становится все сложнее сохранить. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью немецкому телеканалу ZDF в преддверии саммита, где будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС.

Она заявила, что ей, как и другим европейским политикам, не удалось переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступающего против присоединения Украины к Евросоюзу.

«Наше европейское единство ставилось под вопрос с начала войны, но раньше мы были в состоянии защитить наше единство. И все же ясно, что со временем это будет все сложнее», — добавила Каллас.

Ранее издание Politico сообщало о назревающем в ЕС политическом кризисе, связанном с поддержкой Орбаном тесных связей с Россией и его выступлением против принятия бюджета Евросоюза и членства Украины в сообществе.