В ЕС предрекли трудности в единогласном одобрении поддержки Украины

Reuters: единогласного одобрения ЕС выделения Украине помощи трудно добиться

Единогласного одобрения странами Евросоюза (ЕС) выделения Украине помощи до 2027 года будет очень трудно добиться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

В разговоре с агенством он отметил, что сложным станет вопрос поддержки Киева до 2027 года на сумму до 50 миллиардов. Эта тема будет рассмотрена членами блока в ходе саммита Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 14-15 декабря.

Ранее издание Politico сообщило, что в ЕС назревает политический кризис, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Россией, выступает против принятия бюджета ЕС и вступления Украины в сообщество. По информации издания, будущий декабрьский саммит ЕС в Брюсселе, где будут приниматься решения по бюджету и членству Украины, может стать одним из самых сложных европейских советов и внести разлад в единую политику сообщества.

По мнению датских журналистов, европейские лидеры могут отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до марта и обсудить на саммите только вопрос финансовой поддержки Киева на 2024 год. Таким образом, итоги саммита ЕС могут стать подарком для России и президента страны Владимира Путина.