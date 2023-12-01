В ЕС предрекли трудности в единогласном одобрении поддержки Украины
Единогласного одобрения странами Евросоюза (ЕС) выделения Украине помощи до 2027 года будет очень трудно добиться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
В разговоре с агенством он отметил, что сложным станет вопрос поддержки Киева до 2027 года на сумму до 50 миллиардов. Эта тема будет рассмотрена членами блока в ходе саммита Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 14-15 декабря.
Ранее издание Politico сообщило, что в ЕС назревает политический кризис, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Россией, выступает против принятия бюджета ЕС и вступления Украины в сообщество. По информации издания, будущий декабрьский саммит ЕС в Брюсселе, где будут приниматься решения по бюджету и членству Украины, может стать одним из самых сложных европейских советов и внести разлад в единую политику сообщества.
По мнению датских журналистов, европейские лидеры могут отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до марта и обсудить на саммите только вопрос финансовой поддержки Киева на 2024 год. Таким образом, итоги саммита ЕС могут стать подарком для России и президента страны Владимира Путина.