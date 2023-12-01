Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:47, 1 декабря 2023Мир

В ЕС предрекли трудности в единогласном одобрении поддержки Украины

Reuters: единогласного одобрения ЕС выделения Украине помощи трудно добиться

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Единогласного одобрения странами Евросоюза (ЕС) выделения Украине помощи до 2027 года будет очень трудно добиться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

В разговоре с агенством он отметил, что сложным станет вопрос поддержки Киева до 2027 года на сумму до 50 миллиардов. Эта тема будет рассмотрена членами блока в ходе саммита Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 14-15 декабря.

Ранее издание Politico сообщило, что в ЕС назревает политический кризис, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Россией, выступает против принятия бюджета ЕС и вступления Украины в сообщество. По информации издания, будущий декабрьский саммит ЕС в Брюсселе, где будут приниматься решения по бюджету и членству Украины, может стать одним из самых сложных европейских советов и внести разлад в единую политику сообщества.

По мнению датских журналистов, европейские лидеры могут отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до марта и обсудить на саммите только вопрос финансовой поддержки Киева на 2024 год. Таким образом, итоги саммита ЕС могут стать подарком для России и президента страны Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве сообщили о найденной в российском БПЛА сим-карте украинского оператора

      Телеканал в Санкт-Петербурге оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева

      Школьник сделал гримасу из «Один дома» перед Зеленским

      Тренер «Ариса» оценил форму Кокорина

      Допрос задержанного за теракты в Рязанской области диверсанта попал на видео

      Врач призвала с осторожностью употреблять в пищу популярный сезонный фрукт

      Пожарный сорвался с крыши при тушении огня на рынке «Садовод» в Москве

      Поставки компьютеров вырастут из-за искусственного интеллекта

      На Украине договорились с Польшей об открытии КПП для пустых фур

      Пожар на рынке «Садовод» в Москве потушили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости