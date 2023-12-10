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12:24, 10 декабря 2023Мир

В европейской стране заявили об ограниченности ресурсов для помощи Украине

МИД Испании о помощи Украине: средства ограничены, необходим анализ приоритетов

Фото: Radio Liberty /Serhii Nuzhnenko / Reuters

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил об ограниченности имеющихся средств и необходимости проанализировать приоритеты в связи с выделением Киеву пакета помощи в 50 миллиардов евро. «У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор удовлетворяли», — напомнил министр в интервью газете El Pais.

Альбарес заверил в согласии «поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо», отметив, что не видит признаков усталости союзников Киева от конфликта. По его словам, урегулирование сейчас «находится только в руках России».

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Ранее стало известно, что несколько послов стран ЕС выступили против предложенного Испанией плана использования доходов от замороженных российских активов. Согласно подсчетам Мадрида, прибыль от них может принести Киеву от 15 до 17 миллиардов евро к 2027 году.

Критики плана упирали на то, что Киеву потребуются месяцы, а, возможно, и годы, чтобы увидеть деньги. Также возникли сомнения в том, как авторы предложений получили свои цифры и даже в самих их намерениях. «Это похоже на черный ход, позволяющий попытаться использовать дополнительные средства Украины для других расходов — это по совпадению находится в собственном списке желаний Испании», — цитировало издание Politico одного из дипломатов.

Предложения сочли «неприемлемой основой» для обсуждения на саммите лидеров сообщества, который состоится в середине декабря. Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза могут принять на нем решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза, а также предоставить Грузии статус кандидата.

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      Дмитрий Воронин
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