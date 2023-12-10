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07:05, 10 декабря 2023Бывший СССР

В Минобороны сообщили о 14 ударах авиации по пунктам дислокации бригад ВСУ

Минобороны: ВКС России нанесли 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ

Фото: РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация группировки российских войск «Запад» нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев

Он перечислил, что бомбардировкам со стороны Воздушно-космических сил (ВКС) РФ подверглись позиции 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделения территориальной обороны. Также офицер уточнил, что удары были нанесены у населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

8 декабря военный эксперт Василий Дандыкин указал, что ВКС России имеют серьезное преимущество над Киевом в сфере авиации, но полное превосходство в воздухе обеспечит только уничтожение украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). «Серьезной проблемой для ВС РФ остаются ракетные комплексы Украины. (...) Подавив сопротивление окончательно, можно будет говорить о нашем полном господстве в воздухе», — сказал он.

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      Марина Совина
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