Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:27, 8 декабря 2023Наука и техника

Названо условие для получения господства в воздухе в зоне СВО

Дандыкин: уничтожение ЗРК Киева обеспечит ВКС России господство в воздухе

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России имеют серьезное преимущество над Киевом в сфере авиации, но полное превосходство в воздухе обеспечит только уничтожение украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Условия для получения контроля над воздушным пространством назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Серьезной проблемой для ВС РФ остаются ракетные комплексы Украины. (...) Несмотря на то что мы имеем огромное преимущество в авиации, уничтожение ракетных комплексов остается очень важной задачей. Подавив сопротивление окончательно, можно будет говорить о нашем полном господстве в воздухе», — сказал он.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины используют различные ЗРК, включая американские Patriot и немецкие IRIS-T. По его словам, использование ВКС России умных бомб позволяет наносить удары, не заходя в зону действия противовоздушной обороны противника.

Материалы по теме:
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023

В ноябре издание Newsweek писало, что российские авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции станут угрозой для систем ПВО Киева.

В июне гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что российские противорадиолокационные ракеты воздушного базирования Х-31П во всех боевых ситуациях показывает себя лучше, чем ракеты американского ЗРК Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб в зоне СВО. Он не смог оправиться после тяжелого ранения

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Один из символов СВО стал логотипом выборов президента России

      Участницу популярного российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя

      В Кремле обвинили Запад в ухищрениях для выделения денег Украине

      Скачок цен на яйца выше 100 рублей объяснили

      Эрдоган сравнил Нетаньяху с Милошевичем

      Мошенники украли у актрисы театра Чехова почти 20 миллионов рублей

      Папарацци сняли Киру Найтли в шапке-ушанке и без макияжа

      Комментатор UFC обвинил Макгрегора в применении допинга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости