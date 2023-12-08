Названо условие для получения господства в воздухе в зоне СВО

Дандыкин: уничтожение ЗРК Киева обеспечит ВКС России господство в воздухе

Воздушно-космические силы (ВКС) России имеют серьезное преимущество над Киевом в сфере авиации, но полное превосходство в воздухе обеспечит только уничтожение украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Условия для получения контроля над воздушным пространством назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Серьезной проблемой для ВС РФ остаются ракетные комплексы Украины. (...) Несмотря на то что мы имеем огромное преимущество в авиации, уничтожение ракетных комплексов остается очень важной задачей. Подавив сопротивление окончательно, можно будет говорить о нашем полном господстве в воздухе», — сказал он.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины используют различные ЗРК, включая американские Patriot и немецкие IRIS-T. По его словам, использование ВКС России умных бомб позволяет наносить удары, не заходя в зону действия противовоздушной обороны противника.

В ноябре издание Newsweek писало, что российские авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции станут угрозой для систем ПВО Киева.

В июне гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что российские противорадиолокационные ракеты воздушного базирования Х-31П во всех боевых ситуациях показывает себя лучше, чем ракеты американского ЗРК Patriot.