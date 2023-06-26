В России указали на превосходство Х-31П над Patriot

Глава КТРВ Обносов указал на превосходство российских ракет Х-31П над американским Patriot

Российские противорадиолокационные ракеты воздушного базирования Х-31П во всех боевых ситуациях показывает себя лучше, чем ракеты американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов сообщил в интервью RT, передает ТАСС.

«У нас уже давно есть моделирующие модули, позволяющие сравнить наши ракеты с американскими, и у нас есть новая противорадиолокационная ракета Х-31П, которая во всех боевых ситуациях лучше ракет американского Patriot», — указал он на превосходство Х-31П.

Ракета Х-31П предназначена для уничтожения радиолокационных станций из состава ЗРК большой и средней дальности, а также других РЛС морского и наземного базирования.

В феврале ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что авиационная ракета «воздух-РЛС» производства КТРВ показала высокую эффективность в ходе специальной военной операции.

В январе Борис Обносов рассказал, что ракета Х-31ПД способна выиграть дуэльные бои у ЗРК Patriot.