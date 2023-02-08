Раскрыта причина эффективности ракеты «воздух-РЛС» в ходе СВО

Ракета «воздух-РЛС» показала высокую эффективность в ходе СВО

Авиационная ракета «воздух-РЛС» производства корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) показала высокую эффективность в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Эту информацию ТАСС раскрыл источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По словам собеседника агентства, причина эффективности ракеты заключается в ее универсальной головной части.

«Новейшую ракету класса "воздух-РЛС" снабдили новейшей универсальной головной частью, способной работать по всем видам целей», — сказал источник.

Собеседник отметил успешное применение «воздух-РЛС» в ходе СВО.

В октябре ТАСС со ссылкой на источник в ОПК сообщил, что российская противорадиолокационная ракета производства КТРВ в ходе СВО показала эффективность, превышающую 98 процентов.

В сентябре источник РИА Новости сообщил, что американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missile (HARM) показали нулевую эффективность на Украине.