Представители Михалкова отреагировали на сообщения об аресте счетов его компании

Пресс-служба Михалкова опровергла информацию об аресте счетов «Темино-Лесного»

Информация об аресте российской Федеральной налоговой службой счетов компании ООО «Темино-Лесное» кинорежиссера Никиты Михалкова не соответствует действительности. Об этом сообщили в его пресс-службе, передает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящий момент компания «работает в штатном режиме».

Ранее об аресте счетов компании Михалкова сообщал Telegram-канал Mash. Там также отметили, что до этого о претензиях ФНС к лесному хозяйству режиссера ничего не было известно.