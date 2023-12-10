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18:55, 10 декабря 2023Культура

Представители Михалкова отреагировали на сообщения об аресте счетов его компании

Пресс-служба Михалкова опровергла информацию об аресте счетов «Темино-Лесного»

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Информация об аресте российской Федеральной налоговой службой счетов компании ООО «Темино-Лесное» кинорежиссера Никиты Михалкова не соответствует действительности. Об этом сообщили в его пресс-службе, передает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящий момент компания «работает в штатном режиме».

Ранее об аресте счетов компании Михалкова сообщал Telegram-канал Mash. Там также отметили, что до этого о претензиях ФНС к лесному хозяйству режиссера ничего не было известно.

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      Мария Совина
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