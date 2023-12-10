Счета компании Никиты Михалкова арестовала ФНС

Mash: ФНС арестовала счета компании «Темино-Лесное» режиссера Никиты Михалкова

Федеральная налоговая служба России (ФНС) арестовала счета компании известного режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о лесном хозяйстве «Темино-Лесное». По данным канала, организация с одним зарегистрированным сотрудником в лице генерального директора арендовала для своей деятельности 30 тысяч гектаров земли в Павловском районе Нижегородской области. Несколько лет назад компания обратилась в суд, чтобы снизить платежи с четырех миллионов рублей до 366 тысяч рублей в год. Теперь стало известно, что расчетный счет фирмы арестован.

Mash уточняет, что ранее о претензиях ведомства к лесному хозяйству режиссера ничего не было известно.

Ранее ФНС арестовала счета российского исполнителя Аркадия Укупника из-за задолженностей и начисленных пеней.

