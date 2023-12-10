В России выросли цены на остатки немецких автомобилей премиум-класса

Shot: цены на остатки немецких премиум-автомобилей выросли на 25 процентов

Цены на остатки немецких автомобилей премиум-класса в России выросли на 25 процентов за текущий год. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам источника канала из сферы розничной торговли автомобилями, сейчас рынок немецких машин переживает кризис, а активных продаж нет как в самой Германии, так и за ее пределами. В России, которая была одним из главных потребителей немецких автомобилей, остановлено производство, а завезенные в 2022 году экземпляры продают, в среднем, на четверть дороже.

Так, в декабре Mercedes-Benz C-класса обойдется россиянину на 46 процентов дороже, чем в начале года, BMW X7 — на 34 процента, а Maybach S 680 — на 18 процентов.

Ранее о снижении стоимости автомобилей перед Новым годом заявил «Москвич».