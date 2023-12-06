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17:26, 6 декабря 2023Экономика

«Москвич» снизил цены на автомобили перед Новым годом

«Москвич 3» в комплектации «Комфорт» стал дешевле на 200 тысяч рублей

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globalookpress.com

«Москвич» снизил цены на автомобили перед Новым годом на 200 тысяч рублей. Об изменении стоимости машин сообщается на официальном сайте автозавода.

Автозавод предложил клиентам дополнительную безусловную скидку. Благодаря ей стоимость самой дешевой модели бренда, «Москвич 3», в максимальной комплектации «Комфорт» опустилась до 2,278 миллиона рублей. Также водители могут снизить цену, сдав свой автомобиль в трейд-ин (минус 170 тысяч рублей) и купив кроссовер в кредит (минус 120 тысяч рублей).

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В октябре «Москвич» ввел скидку в 100 тысяч рублей на комплектацию «Стандарт» — с этого момента самая популярная модель бренда стала стоить 2,12 миллиона рублей.

Ранее коммерческий директор предприятия Александр Мигаль допустил снижение цен на машины бренда. По словам представителя предприятия, основным приоритетом «Москвича» является локализация производства. Перед этим производитель заявил, что розничная цена седана «Москвич 6» в комплектации «Комфорт» составит 2,336 миллиона рублей, а в версии «Бизнес» — 2,536 миллиона.

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      Вячеслав Агапов
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