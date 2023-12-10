В российском регионе самолет с пассажирами экстренно сменил курс после взлета

«Интерфакс»: в Якутии самолет с пассажирами вернулся в аэропорт из-за шасси

В российском регионе самолет с пассажирами экстренно сменил курс после взлета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Воздушное судно авиакомпании «ИрАэро», следовавший из Талакана, Якутия, в Иркутск, вернулся в аэропорт вылета. Отмечается, что инцидент случился из-за невозможности убрать шасси.

Посадка прошла благополучно. Уточняется, что на борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее сообщалось, что российский самолет из Новосибирска экстренно сменил курс и также вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Борт авиакомпании «ИрАэро» следовал из авиагавани Толмачево в поселок Талакан Амурской области. Из-за технической неисправности, а именно из-за отказа автопилота, воздушное судно приземлилось в новосибирском аэропорту в 8:00 утра по местному времени (4:00 мск).