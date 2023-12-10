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14:29, 10 декабря 2023Мир

В Сербии отказались рвать партнерские отношения с Россией

Министр Вучевич: Сербия должна вступить в ЕС, но не введет санкции против РФ

Фото: Denis Arslanbekov / Unsplash

Сербия должна стать полноправным членом Европейского союза (ЕС), но при этом не готова портить отношения с Россией. Об этом сербский вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич сообщил в интервью изданию Politika.

Он подчеркнул, что Сербия не забудет о своей национальной ДНК и не станет рвать партнерские отношения с РФ, вводя против нее санкции. Вице-премьер также добавил, что Сербия будет сотрудничать с Китаем, Индией, Африкой, арабским миром и обеими Америками, оставаясь нейтральной в военном отношении и не присоединяясь к какому-либо военному блоку.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что республика стала сильнее после отказа от антироссийских санкций. Он отметил, что это также позволило его стране укрепить репутацию независимого государства.

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      Виктория Кондратьева
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