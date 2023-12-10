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05:58, 10 декабря 2023Мир

Байдена обвинили в создании угрозы ядерной конфронтации с Россией

Экс-разведчик США Риттер: Байден дал Путину сигнал о начале ядерной конфронтации
СюжетПрезидентские выборы в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, действия главы государства говорят о том, что он встал на путь, который приведет к конфликту между странами.

Эксперт также рассказал о страхе европейский стран перед победой экс-главы США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Их беспокойство вызвано тем, что в случае переизбрания он может распустить НАТО, пояснил Риттер. При этом он отметил, что «американское самосохранение» требует возвращение Трампа на должность президента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумными обвинения о готовности Москвы развязать ядерную войну. Он подчеркнул, что Россия крайне ответственна в своем подходе к тому, чем она обладает.

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      Марина Совина
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