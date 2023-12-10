В США рассказали о беспокойстве Европы из-за возможного переизбрания Трампа

NYT: Европа опасается, что Трамп развалит НАТО в случае победы на выборах

Европейские страны опасаются последствий возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, пишет издание The New York Times (NYT).

Когда Трамп занимал пост главы государства, он неоднократно угрожал выходом США из альянса, напоминают авторы статьи. Они также обратили внимание, что на сайте предвыборной кампании политика говорится о необходимости «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО», начатый во времена его президентства.

Отмечается, что эта расплывчатая формулировка вызывает тревогу в Европе. По данным газеты, европейские послы пытаются узнать у соратников Трампа о его намерениях. «В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из НАТО», — говорится в материале.

Ранее экс-президент США назвал свой главный приоритет в случае переизбрания. По его словам, им станет охрана границы страны.