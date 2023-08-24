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06:01, 24 августа 2023Мир

Трамп назвал свой главный приоритет в случае победы на выборах

Трамп заявил, что охрана границы США является его главным приоритетом

Фото: Reba Saldanha / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах его главным приоритетом будет охрана границы страны. Об этом он сообщил в интервью ведущему Такеру Карлсону, оно доступно в Twitter.

Кроме того, политик также пообещал «вернуть преступников, которым позволили попасть в Штаты, назад в их страны». «Вы можете делать несколько вещей одновременно», — подчеркнул Трамп.

Ранее экс-глава США заявил, что его шансы на победу на выборах главы государства «близки к 100 процентам». По его мнению, он почти наверняка сможет опередить действующего президента Джо Байдена. Трамп уточнил, что достойных конкурентов для него нет и среди республиканцев.

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    Марина Совина
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