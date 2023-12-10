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21:44, 10 декабря 2023Мир

В Вашингтоне обсудят прекращение военной поддержки Украины

Союзники Орбана встретятся с республиканцами США для прекращения помощи Украине

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана организуют закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне. Они обсудят военную поддержку Киева со стороны США и способы добиться ее прекращения, сообщает The Guardian.

Двухдневное мероприятие организует консервативный аналитический центр Heritage Foundation. Оно начнется в понедельник под руководством членов Венгерского института международных отношений и сотрудников посольства Венгрии в Вашингтоне. Первый день посветят выступлениям о конфликте на Украине и культурных войнах, на второй день запланированы закрытые переговоры с участием членов Конгресса от Республиканской партии.

Дипломатический источник издания, который близок к посольству Венгрии, рассказал, что «Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет через Конгресс», именно поэтому он стремится всячески блокировать помощь Киеву и со стороны Евросоюза.

Также отмечается, что венгерское посольство в округе Колумбия стало активно стремиться к восстановлению и укреплению связей с республиканцами. Однако старший научный сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства в Вашингтоне Далибор Рохач, которого цитирует издание, считает, что даже при хороших отношениях дипломатов с отдельными представителями партии маловероятно, что у венгерского премьера появятся какие-либо рычаги влияния на финансирование Украины со стороны США.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии выступает против вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, страна является одной из самых коррумпированных в мире.

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      Александра Синицына
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