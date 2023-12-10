В Чечне рассказали о частных инвестициях в экономику республики

Частные инвестиции в экономику Чечни за пять лет превысили 547 млрд рублей

В экономику Чечни за пять лет привлечено более 547 миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом рассказал министр экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев, передает ТАСС.

По словам Шаптукаева, объем ежегодных инвестиций увеличился в два раза. Также он уточнил, что объем ежегодных инвестиций в основной капитал вырос почти в два раза, до 120 миллиардов рублей.

Чиновник подчеркнул, что с 2018 года в Чечне реализовано 1152 инвестиционных проекта на сумму 129 миллиардов рублей, а также создано около 13 тысяч рабочих мест.

28 сентября в Кремле прошла встреча главы республики Рамзана Кадырова и президента России Владимира Путина. По словам Кадырова, с президентом они обсудили экономику региона и вопросы спецоперации. Он также отчитался о работе над оснащением участников спецоперации снаряжением и медикаментами.