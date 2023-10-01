Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным

Глава Чечни Кадыров заявил о полной поддержке со стороны президента Путина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин поддержал его во всем. Так он ответил на вопрос о закрытой части встречи с главой государства, ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что у него был долгий и «очень душевный» разговор с президентом.

«Как всегда поддержал меня во всем. И я рад, что я пехотинец Верховного главнокомандующего», — сказал он.

Встреча Кадырова и Путина прошла 28 сентября в Кремле. По словам главы Чечни, с президентом они обсудили экономику региона и вопросы спецоперации. Он также отчитался о работе над оснащением участников спецоперации снаряжением и медикаментами.

В разговоре с главой государства Кадыров заявил, что чеченские подразделения готовы «на сто процентов» выполнять возложенные на них задачи, подчеркнул глава республики.