Кадыров рассказал о последствиях невыполнения приказа Путина

Кадыров: в случае невыполнения приказа Путина нам не жить в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о последствиях невыполнения приказа главы государства. Видеозапись общения президента с главой республики опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

Во время общения Путин дал положительную оценку деятельности чеченских подразделений в зоне проведения специальной военной операции. В частности, он привел слова одного из командиров, заявившего о своей полной уверенности в чеченских бойцах.

«Владимир Владимирович, если мы ваш приказ не выполним, значит, нам не жить в этом государстве», — ответил Кадыров. Чеченские подразделения готовы «на сто процентов» выполнять возложенные на них задачи, подчеркнул глава республики.

Также на встрече Кадыров и Путин обсудили ситуацию в Чечне. Президент отметил положительную динамику в экономической и социальных сферах, а также указал Кадырову на его роль в улучшении этих показателей.