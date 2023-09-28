Путин поговорил с Кадыровым о ситуации в Чечне

Президент Путин обсудил с главой Чечни Кадыровым ситуацию в республике

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым ситуацию в республике. Фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

О состоявшейся встрече президента с главой Чечни стало известно 28 сентября.

Предметом обсуждения стали экономическая и социальная сферы. Путин положительно оценил деятельность Кадырова на посту главы республики.

Ранее журналисты кремлевского пула анонсировали встречу Путина, которая «даст ответы на многие вопросы». Других подробностей и деталей запланированной встречи главы государства журналисты не привели.