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13:20, 28 сентября 2023Россия

Путин поговорил с Кадыровым о ситуации в Чечне

Президент Путин обсудил с главой Чечни Кадыровым ситуацию в республике

Кадр: Telegram-канал «Зарубин»

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым ситуацию в республике. Фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

О состоявшейся встрече президента с главой Чечни стало известно 28 сентября.

Предметом обсуждения стали экономическая и социальная сферы. Путин положительно оценил деятельность Кадырова на посту главы республики.

Ранее журналисты кремлевского пула анонсировали встречу Путина, которая «даст ответы на многие вопросы». Других подробностей и деталей запланированной встречи главы государства журналисты не привели.

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    Алан Босиков
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