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13:11, 28 сентября 2023Россия

Анонсирована встреча Путина с «ответами на многие вопросы»

РИА Новости: Путин проведет встречу, которая «даст ответы на многие вопросы»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в четверг, 28 сентября, проведет встречу, которая «даст ответы на многие вопросы». Это анонсировали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram-канале.

Других подробностей и деталей запланированной встречи главы государства журналисты не привели.

Дополнение: через несколько минут после публикации заметки стало известно, что Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и предложил обсудить ситуацию в республике.

25 сентября глава государства встретился с генеральным прокурором Игорем Красновым. Глава надзорного ведомства отчитался о работе органов прокуратуры за минувшее полугодие.

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    Анастасия Шейкина
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