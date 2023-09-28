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15:52, 28 сентября 2023Россия

Кадыров раскрыл подробности встречи с Путиным

Кадыров сообщил, что обсудил с президентом Путиным экономику Чечни и СВО

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в республике, а также обсудил с главой государства участие чеченских бойцов в специальной военной операции (СВО). Подробности встречи политик раскрыл в Telegram.

По словам Кадырова, он отчитался о работе над оснащением участников спецоперации снаряжением и медикаментами, добавив, что в дополнение к федеральным выплатам добровольцам из республики установили региональные. Также он сообщил Путину, что населению занятых Россией территорий и военнослужащим из Чечни было отправлено более 23 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Глава Чечни добавил, что обратился к Путину за помощью в решении ряда социально-экономических вопросов, на что президент ответил согласием. «Да, были другие вопросы, которые были подняты на встрече. Об этом чуть позже», — написал Кадыров.

Встреча Путина и Кадырова состоялась 28 сентября в Кремле. В рамках нее президент и глава Чечни обсудили ситуацию в республике. Кроме того, глава государства попросил чеченского лидера передать участникам СВО наилучшие пожелания и подчеркнул, что командиры на местах уверены в бойцах из республики. «Владимир Владимирович, если мы ваш приказ не выполним, значит, нам не жить в этом государстве», — ответил ему Кадыров.

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    Сергей Истомин
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